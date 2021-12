7 дек 2021



Новое видео THE SPACING EFFECT



"Cosmic U", новое видео группы THE SPACING EFFECT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Silent Weapons For Quiet Wars, который будет выпущен на Dark Star Records.



Трек-лист:



"Cosmic U" (Radio Edit)

"Floating Orbs"

"Playing With Scissors"

"Carbon To Crystalline"

"Saturn Street"

"Fight Or Flight"

"The Only Light Left In The Sky"

"Pass The Lighthouse"

"Hindsight is 2020"

"Can’t Break Me"

"Tremors"

"Cosmic U" (Full Version)







