7 дек 2021 : Новое видео HATH



7 дек 2021



Новое видео HATH



"Kenosis", новое видео группы HATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома All That Was Promised, выход которого намечен на следующий год.







