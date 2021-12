сегодня



Новое видео VELOSITOR



"Universal Mystery: Part 1" и "Fire Side", новые клипы группы VELOSITOR, в состав которой входят Sean Zatorsky (Sinsaenum, Chimaira), Jimmy Nana и Tim Butler (End Of Days, Behold The Defiant), доступны для просмотра ниже. Они взяты из нового ЕР "Earth To Mars", выпущенного третьего декабря. https://velositormusic.com











