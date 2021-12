все новости группы







11 дек 2021 : Новое видео MIRE



Новое видео MIRE



"A New Found Rain", новое видео группы MIRE, в состав которой входит бывший гитарист AS I LAY DYING Nick Hipa, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютной пластинки "A New Found Rain", выход которой намечен на 17 декабря.







