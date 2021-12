сегодня



EPOCH OF UNLIGHT завершают работу над альбомом



EPOCH OF UNLIGHT сообщили о том, что близки к завершению работы над новым альбомом, первым для коллектива за последние 16 лет. Диск, получивший название "At War With The Multiverse", будет выпущен в 2022 году.





+0 -0



просмотров: 145