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Fit for a King

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FIT FOR A KING сменили ударника



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FIT FOR A KING сообщили о том, что новым барабанщиком коллектива стал Trey Celaya (Invent Animate), который заменит одного из основателей коллектива, Jared'a Easterling'a.

«Привет всем. Мы с грустью сообщаем, что Jared уходит из группы, чтобы реализовать удивительную жизненную возможность, которая ему представилась. У нас нет никаких разногласий, и мы очень рады за него и за эту новую главу его жизни! Кроме того, Bobby присоединится к нам на сцене впервые с 2018 года на перенесенных концертах August Burns Red! Если у вас получится, приходите, чтобы увидеть нас с Jared и Bobby вместе в последний раз».



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