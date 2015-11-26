сегодня



FIT FOR A KING сменили ударника



FIT FOR A KING сообщили о том, что новым барабанщиком коллектива стал Trey Celaya (Invent Animate), который заменит одного из основателей коллектива, Jared'a Easterling'a.



«Привет всем. Мы с грустью сообщаем, что Jared уходит из группы, чтобы реализовать удивительную жизненную возможность, которая ему представилась. У нас нет никаких разногласий, и мы очень рады за него и за эту новую главу его жизни! Кроме того, Bobby присоединится к нам на сцене впервые с 2018 года на перенесенных концертах August Burns Red! Если у вас получится, приходите, чтобы увидеть нас с Jared и Bobby вместе в последний раз».





+0 -0



просмотров: 125

