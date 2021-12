сегодня



Первые альбомы AXE вышли в рамках бокс-сета



AXE выпустили бокс-сет, включающий первые четыре альбома коллектива:



DISC 1: AXE (1979)

1. Life’s Just An Illusion

2. Hang On

3. Sympathize

4. How Come I Love You

5. Forever

6. Back On The Streets

7. Doin’ The Best I Can

8. You’re Out Of Line

9. Battles



DISC 2: LIVING ON THE EDGE (1980)

1. Living On The Edge

2. Fantasy Of Love

3. First Time, Last Time

4. Carry On

5. Running The Gaunlet

6. I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)

7. Just Walk Away

8. Let Me Know

9. Save Our Love

10. For A Little While



DISC 3: OFFERING (1982)

1. Rock ‘n’ Roll Party In The Streets

2. Video Inspiration

3. Steal Another Fantasy

4. Jennifer

5. I Got The Fire

6. Burn The City Down

7. Now or Never

8. Holdin’ On

9. Silent Soldiers



DISC 4: NEMESIS (1983)

1. Heat in The Street

2. Young Hearts

3. All Through The Night

4. I Think You’ll Remember Tonight

5. She’s Had The Power

6. Girls, Girls, Girls

7. Eagle Flies Alone

8. Keep Playin’ That Rock ‘N’ Roll

9. Foolin’ Your Mama Again

10. Let The Music Come Back

11. Masquerade







