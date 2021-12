сегодня



Музыканты ANGRA, LABYRINTH на новом альбоме MASTERCASTLE



“The Lighthouse Pathetic”, новое видео группы MASTERCASTLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “The Lighthouse Pathetic”, выходящего десятого января. В качестве гостей в записи материала принимали участие Fabio Lione (Rhapsody Of Fire, Angra), Flegias (Necrodeath, Cadaveria), Andrea De Paoli (Labyrinth, ex-Vision Divine), Mattia Stancioiu (Athlantis, ex-Labyrinth, ex-Vision Divine), Alessandro Bissa (ex-Labyrinth, ex-Vision Divine), Francesco La Rosa (Extrema).



Трек-лист:



“Who Cares For The Moon” (feat. Fabio Lione)

“The Lighthouse Pathetic”

“That’s All”

“Rosso Profondo”

“Call Your Wings” (feat. Fabio Lione)

“Monster Whispers”

“Diamonds”

“Fantastic Planet”

“Space”

“Fast As A Shark” (Accept cover feat. Flegias)

“Princess Of Love” (Demo 2008)







