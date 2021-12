все новости группы







10 дек 2021 : Новая песня TYMO



Новая песня TYMO



"Mars Attacks", новая песня группы TYMO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Art Of A Maniac", выход которого запланирован на пятое февраля.



Трек-лист:



“Tymonicide”

“Sanity Clause”

“Mars Attacks”

“Estrogenocide”

“Age Of Deception”

“The Roy Parson Project”

“War Beneath The Skull”

“The Art Of A Maniac”

“Alcholocaust”







