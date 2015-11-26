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Новая песня TYMO
"Mars Attacks", новая песня группы TYMO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Art Of A Maniac", выход которого запланирован на пятое февраля.
Трек-лист:
“Tymonicide”
“Sanity Clause”
“Mars Attacks”
“Estrogenocide”
“Age Of Deception”
“The Roy Parson Project”
“War Beneath The Skull”
“The Art Of A Maniac”
“Alcholocaust”
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