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Tymo

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10 дек 2021 : 		 Новая песня TYMO
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Новая песня TYMO



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"Mars Attacks", новая песня группы TYMO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Art Of A Maniac", выход которого запланирован на пятое февраля.

Трек-лист:

“Tymonicide”
“Sanity Clause”
“Mars Attacks”
“Estrogenocide”
“Age Of Deception”
“The Roy Parson Project”
“War Beneath The Skull”
“The Art Of A Maniac”
“Alcholocaust”

Exclusive: TYMO Premieres New Single вЂњMars AttacksвЂќ



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