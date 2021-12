сегодня



Новое видео WIEGEDOOD



“FN SCAR 16”, новое видео WIEGEDOOD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "There's Always Blood At The End Of The Road", выход которого намечен на 14 января на Century Media.







