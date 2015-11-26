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Hazemaze

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Новая песня HAZEMAZE



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"Ceremonial Aspersion", новая песня группы HAZEMAZE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Blinded By The Wicked", выход которого запланирован на 28 января на Heavy Psych Sounds.

Трек-лист:

"In The Night Of The Light, For The Dark"
"Devil's Spawn"
"Ethereal Disillusion"
"Sectatores Et Principes"
"Ceremonial Aspersion"
"Divine Harlotry"
"Luciferian Rite"
"Malevolent Inveigler"

HAZEMAZE Streams New Doom Ritual



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