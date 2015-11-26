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Новая песня HAZEMAZE
"Ceremonial Aspersion", новая песня группы HAZEMAZE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Blinded By The Wicked", выход которого запланирован на 28 января на Heavy Psych Sounds.
Трек-лист:
"In The Night Of The Light, For The Dark"
"Devil's Spawn"
"Ethereal Disillusion"
"Sectatores Et Principes"
"Ceremonial Aspersion"
"Divine Harlotry"
"Luciferian Rite"
"Malevolent Inveigler"
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