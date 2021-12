все новости группы







12 дек 2021 : Новая песня HAZEMAZE



сегодня



Новая песня HAZEMAZE



"Ceremonial Aspersion", новая песня группы HAZEMAZE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Blinded By The Wicked", выход которого запланирован на 28 января на Heavy Psych Sounds.



Трек-лист:



"In The Night Of The Light, For The Dark"

"Devil's Spawn"

"Ethereal Disillusion"

"Sectatores Et Principes"

"Ceremonial Aspersion"

"Divine Harlotry"

"Luciferian Rite"

"Malevolent Inveigler"







