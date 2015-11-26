Видео с текстом от NIHILITY

NIHILITY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Will To Power", которая взята из нового альбома "Beyond Human Concepts", релиз которого намечен на восьмое января на Vicious Instinct Records.
Трек-лист:
"Martydom For The Herd"
"Hubris"
"Destory The Shackles Of Prejudice"
"Human Stupidity"
"Conflicting Vanities"
"Will To Power"
"The Religious Dogma"
"Beyond Human Concepts"
"Sea Of Thoughts"
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