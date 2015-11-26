Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео AMORPHIS 31
*Новое видео ぜんぶ君のせ... 23
*Новое видео ARCH ENEMY 22
*BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON M... 20
*Новое видео BLIND GUARDIAN 16
[= ||| все новости группы



*

Nihility

*
Страна
United KingdomВеликобритания
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от NIHILITY



*
zoom
*
* *
NIHILITY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Will To Power", которая взята из нового альбома "Beyond Human Concepts", релиз которого намечен на восьмое января на Vicious Instinct Records.

Трек-лист:

"Martydom For The Herd" 
"Hubris"
"Destory The Shackles Of Prejudice"
"Human Stupidity"
"Conflicting Vanities"
"Will To Power"
"The Religious Dogma"
"Beyond Human Concepts"
"Sea Of Thoughts"

NIHILITY Shares



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 108

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом