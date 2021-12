сегодня



Видео с текстом от NIHILITY



NIHILITY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Will To Power", которая взята из нового альбома "Beyond Human Concepts", релиз которого намечен на восьмое января на Vicious Instinct Records.



Трек-лист:



"Martydom For The Herd"

"Hubris"

"Destory The Shackles Of Prejudice"

"Human Stupidity"

"Conflicting Vanities"

"Will To Power"

"The Religious Dogma"

"Beyond Human Concepts"

"Sea Of Thoughts"







+0 -0



просмотров: 108