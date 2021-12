сегодня



Kristin Hayter обвинила лидера DAUGHTERS в насилии



Kristin Hayter, записывающая музыку под именем LINGUA IGNOTA, опубликовала заявление с подробным описанием предполагаемого сексуального и эмоционального насилия со стороны своего бывшего партнёра, фронтмена группы DAUGHTERS Alexis Marshall.



Первоначально она обвинила Alexis'a Marshall'a в насилии в своём твите 13 октября. Затем она более подробно остановилась на этих обвинениях в интервью Энтони Фантано из The Needle Drop, а после этого выпустила письменное заявление с подробным описанием оскорбительного поведения, которому она якобы подвергалась со стороны Marshall'a во время их отношений с июля 2019 года по июнь 2021 года.



В своем заявлении Kristin Hayter утверждает, что «подверглась психическому и эмоциональному насилию, а также сексуальному насилию, повлекшему за собой телесные повреждения», со стороны Marshall'a. Далее она утверждает, что подвергалась сексуальному насилию со стороны Marshall'a несколько раз во время сна, и что Marshall «получил согласие путём обмана, манипуляций и принуждения».



Она утверждает, что во время одного «случая жёсткого и агрессивного секса» Alexis Marshall нанёс серьёзную травму позвоночника и не остановился, когда она сказала, что ей больно.



«Эта травма привела к мучительным болям и физической недееспособности в течение нескольких месяцев», — продолжает Kristin Hayter, добавляя, что для лечения травмы ей потребовалась операция, и она до сих пор проходит курс физиотерапии.



«Он всегда отрицал своё поведение, а когда ему предъявляли неопровержимые доказательства, запугивал меня. Он продолжал лгать и манипулировать, чтобы оправдать своё поведение; он перекладывал вину на меня, минимизировал, отрицал и провоцировал для того, чтобы потом назвать меня агрессивной и сумасшедшей.



Он использовал в отношении меня мой опыт домашнего насилия, утверждая, что то, что он делал, не так уж плохо, потому что это не было физическим избиением. Он ревновал и обижался на мои профессиональные отношения и изолировал меня от друзей. Он использовал меня в своих финансовых интересах. Он обвинял меня во всём, что было не так в его жизни».



Далее Hayter утверждает, что в декабре 2020 года она пыталась покончить с собой в результате оскорбительного поведения Alexis Marshall'а, а его реакция была «холодной и бесчувственной». Она утверждает, что Alexis Marshall использовал «угрозы самоубийства и членовредительства, чтобы манипулировать ей», например, когда она сказала ему, что ей нужно разорвать с ним контакт.



Alexis Marshall отверг эти обвинения в собственном заявлении, сказав, что он «категорически не участвовал в какой-либо форме оскорбительного поведения» по отношению к Kristin Hayter.



«Kristin — человек, которого я любил и о котором глубоко заботился, однако наши отношения были нездоровыми для нас обоих. Я могу заверить всех, кто это читает, что я не совершал никакого насилия над ней, ни психического, ни физического. Я изучаю юридические возможности».



Лейбл Hayter Sargent House, который выпустил её последний альбом "SINNER GET READY" в августе, также выпустил дебютный сольный альбом Marshall'a "House Of Lull. House Of When" в июле. В своём заявлении в Твиттере лейбл сообщил, что прекратил сотрудничество с Marshall'ом ещё в августе.



«В то время мы не делали никаких публичных заявлений, потому что хотели уважать частную жизнь Kristin Hayter и её личное пространство, а также момент, который она посчитает подходящем для рассказа своей истории. Теперь она это сделала, и мы остаёмся солидарны с ней».





