Новое видео VOICE OF BACEPROT



Несмотря на угрозы религиозных фанатиков, индонезийская группа VOICE OF BACEPROT продолжает творить и представляет видео на "God, Allow Me (Please) To Play Music". https://www.voiceofbaceprot.com/







