Новое видео MONSTERS AROUND US

"Bulletpress", новое видео проекта MONSTERS AROUND US, в состав которого входит Colin Cadell (The Schoenberg Automaton), доступно для просмотра ниже. В записи трека в качестве гостей участвовали Matt McGachy (Cryptopsy, Vox&Hops Metal Podcast) на вокале, Jared Kleing (Rivers of Nihil, Flub) на ударных и Roger Menso на басу.







