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OMICRON не испытывают радости



Группа OMICRON не особо рада, что новый штамм COVID совпадает с выбранным ими названием. В недавнем интервью они, однако, подчеркнули, что выбрали это имя первыми и не собираются менять название своей группы. Они также объяснили, что их название связано с пришельцами и космосом.



«У нашего гитариста Philippe нездоровая одержимость инопланетянами и всей межзвездной неизвестностью, которая с ними связана. Он придумал наше название, потому что его вдохновляла сфера Дайсона, найденная в созвездии Omicron Cygni. Насколько он знает, его еще никогда не изучали».



Группа также надеется, что, возможно, эта ситуация поможет им обрести больше поклонников.



«Мы были немного обеспокоены тем, что наше название может получить негативный оттенок. Но мы также чувствовали, что это может дать нам возможность получить известность, столь необходимую для групп [начинающих] в мире, переполненном музыкантами, пытающимися оставить свой след в индустрии».

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