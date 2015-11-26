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Lux Incerta

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LUX INCERTA завершили запись



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LUX INCERTA завершили запись нового альбома, первого с 2011 года. Выход диска намечен на 2022 год.



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