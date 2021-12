сегодня



Новая песня SPITFIRE



"Denial To Fall", новая песня SPITFIRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Denial To Fall", выход которого намечен на 21 января на No Remorse Records. www.spitfire-rock.de







