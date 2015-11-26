сегодня



Умер бывший барабанщик CONJURING FATE



CONJURING FATE сообщили о смерти бывшего барабанщика Джулса Уотсона, игравшего в группе с 2011 по 2013 годы.



«Мы только что узнали о печальной кончине нашего бывшего барабанщика и друга Джулса Уотсона. Джулс был прекрасным человеком и всегда был преисполнен любви и юмора. На протяжении многих лет он выступал в клубах со многими группами. В том числе и с нами в 2011–2013 годах. Однако в составе Sweet Savage он достиг немалых высот. От гастролей с Saxon, выступлений на Wacken, до поддержки Metallica в Marley Park и т. д. Джулс, тебя будет очень не хватать. Покойся с миром, чувак».





+0 -0



просмотров: 69

