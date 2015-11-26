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Conjuring Fate

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Страна
IrelandИрландия
Стиль
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Умер бывший барабанщик CONJURING FATE



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CONJURING FATE сообщили о смерти бывшего барабанщика Джулса Уотсона, игравшего в группе с 2011 по 2013 годы.

«Мы только что узнали о печальной кончине нашего бывшего барабанщика и друга Джулса Уотсона. Джулс был прекрасным человеком и всегда был преисполнен любви и юмора. На протяжении многих лет он выступал в клубах со многими группами. В том числе и с нами в 2011–2013 годах. Однако в составе Sweet Savage он достиг немалых высот. От гастролей с Saxon, выступлений на Wacken, до поддержки Metallica в Marley Park и т. д. Джулс, тебя будет очень не хватать. Покойся с миром, чувак».



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