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Умер бывший барабанщик CONJURING FATE
CONJURING FATE сообщили о смерти бывшего барабанщика Джулса Уотсона, игравшего в группе с 2011 по 2013 годы.
«Мы только что узнали о печальной кончине нашего бывшего барабанщика и друга Джулса Уотсона. Джулс был прекрасным человеком и всегда был преисполнен любви и юмора. На протяжении многих лет он выступал в клубах со многими группами. В том числе и с нами в 2011–2013 годах. Однако в составе Sweet Savage он достиг немалых высот. От гастролей с Saxon, выступлений на Wacken, до поддержки Metallica в Marley Park и т. д. Джулс, тебя будет очень не хватать. Покойся с миром, чувак».
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