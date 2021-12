сегодня



Бывшие участники ICE NINE KILLS, MOONSTRIKER в TEMPLE OF SHADOWS



Группа TEMPLE OF SHADOWS, в состав которой входят Justin "JD" deBlieck (Ex-Ice Nine Kills) и Joel DeMartino (Moonstriker), опубликовала официальное видео с текстом на песню "The Hermit".







