Новое видео EMBRYONIC DEVOURMENT



EMBRYONIC DEVOURMENT заключили соглашение с Unique Leader Records, на котором 25 февраля состоится релиз нового альбома "Heresy Of The Highest Order". Видео к песне "Manipulation Of The Senses", вошедшей в этот релиз, доступно ниже.







