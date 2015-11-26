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Ragnarok

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|||| сегодня

RAGNAROK нашли басиста



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RAGNAROK сообщили о том, что новым басистом группы стал Mark Azzopardi aka Hellcommander Vargblod.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Denza


15 дек 2021, 18:21		прочёл как "нашли тело басиста". Пора завязывать с энтэвэ


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