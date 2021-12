сегодня



Новый альбом FUNERAL MIST выйдет зимой



FUNERAL MIST выпустят новую работу, получившую название Deiform, 17 декабря:



01. Twilight Of The Flesh

02. Apokalyptikon

03. In Here

04. Children Of The Urn

05. Hooks Of Hunger

06. Deiform

07. Into Ashes http://funeralmist.cjb.net







