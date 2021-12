сегодня



Гитарист DRAKKAR / CRIMSON DAWN основал DARIAN AND FRIENDS



Гитарист DRAKKAR / CRIMSON DAWN Dario Beretta основал благотворительный проект DARIAN AND FRIENDS, первый сингл которого, "Lost Horizons", доступен ниже. В записи принимали участие Ty Christian (Lords Of The Trident), Kristian Niemann (Sorcerer), Simone Pesenti Gritti (Drakkar) и Michele Sanna (Sunstorm). За сведение и мастеринг отвечал Mattia Stancioiu в Elnor Studio.







+0 -0



просмотров: 117