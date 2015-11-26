Гитарист DRAKKAR / CRIMSON DAWN основал DARIAN AND FRIENDS
Гитарист DRAKKAR / CRIMSON DAWN Dario Beretta основал благотворительный проект DARIAN AND FRIENDS, первый сингл которого, "Lost Horizons", доступен ниже. В записи принимали участие Ty Christian (Lords Of The Trident), Kristian Niemann (Sorcerer), Simone Pesenti Gritti (Drakkar) и Michele Sanna (Sunstorm). За сведение и мастеринг отвечал Mattia Stancioiu в Elnor Studio.
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