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Darian And Friends

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Гитарист DRAKKAR / CRIMSON DAWN основал DARIAN AND FRIENDS



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Гитарист DRAKKAR / CRIMSON DAWN Dario Beretta основал благотворительный проект DARIAN AND FRIENDS, первый сингл которого, "Lost Horizons", доступен ниже. В записи принимали участие Ty Christian (Lords Of The Trident), Kristian Niemann (Sorcerer), Simone Pesenti Gritti (Drakkar) и Michele Sanna (Sunstorm). За сведение и мастеринг отвечал Mattia Stancioiu в Elnor Studio.

DRAKKAR / CRIMSON DAWN Guitarist DARIO BERETTA Launches Charity Musical Project DARIAN AND FRIENDS;



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