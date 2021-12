Новое видео PRAYING MANTIS

сегодня



"Closer To Heaven", новое видео группы PRAYING MANTIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Katharsis, выходящего 28 января на Frontiers Music Srl:



"Cry For The Nations"

"Closer To Heaven"

"Ain’t No Rock ‘N’ Roll In Heaven"

"Non Omnis Moriar"

"Long Time Coming"

"Sacrifice"

"Wheels In Motion"

"Masquerade"

"Find Our Way Back Home"

"Don’t Call Us Now"

"The Devil Never Changes"







