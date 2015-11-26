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Умер бывший барабанщик BYZANTINE



BYZANTINE опубликовали следующее сообщение:



«Мы глубоко опечалены сообщением о том, что наш друг и бывший барабанщик Мэтью Вулф скончался после продолжительной борьбы с наркотической зависимостью. Мэтт был феноменальным музыкантом, автором песен и гитаристом. Мэтт начал играть на ударных всего за 8 месяцев до прихода в Byzantine, быстро подписал контракт с группой и выступал на концертах вместе с некоторыми из своих самых главных вдохновителей в тяжелом металле. Мэтт любил команду WV Mountaineers, Green Bay Packers, обожал животных и встречал новых друзей в дороге. Самой большой любовью Мэтта был его сын Итан и две его старшие сестры Кендалл и Си Джей. Неизменная поддержка Мэттом местной музыкальной сцены и групп, с которыми он выступал на одной сцене, навсегда останется в нашей памяти. Мэтту Вулфу было 46 лет. МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ!»

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