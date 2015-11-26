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Byzantine

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20 дек 2021 : 		 Умер бывший барабанщик BYZANTINE

2 окт 2020 : 		 BYZANTINE почтили память Ника Менцы

24 сен 2018 : 		 Новое видео BYZANTINE

27 июл 2017 : 		 Новое видео BYZANTINE

15 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BYZANTINE

18 май 2017 : 		 Новое видео BYZANTINE

8 фев 2017 : 		 Новый альбом BYZANTINE выйдет летом

13 дек 2016 : 		 Название нового альбома BYZANTINE

24 июн 2016 : 		 Новое видео BYZANTINE

3 апр 2016 : 		 BYZANTINE на Metal Blade Records

18 апр 2015 : 		 Новое видео BYZANTINE

4 фев 2015 : 		 Новая песня BYZANTINE

14 сен 2013 : 		 BYZANTINE представили новых музыкантов

7 июл 2013 : 		 BYZANTINE расстались с басистом

16 фев 2013 : 		 Вокалист BYZANTINE исполнил две новые песни

12 янв 2013 : 		 Новое видео BYZANTINE

23 дек 2012 : 		 Семплы новых песен BYZANTINE

2 дек 2012 : 		 Видео с текстом от BYZANTINE

9 июн 2012 : 		 Фрагмент нового трека BYZANTINE

28 янв 2012 : 		 BYZANTINE готовятся к записи альбома

18 авг 2010 : 		 BYZANTINE поменяли гитариста

12 окт 2005 : 		 Из BYZANTINE ушел гитарист

11 июн 2005 : 		 BYZANTINE вот-вот разродятся новым альбомом
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|||| сегодня

Умер бывший барабанщик BYZANTINE



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BYZANTINE опубликовали следующее сообщение:

«Мы глубоко опечалены сообщением о том, что наш друг и бывший барабанщик Мэтью Вулф скончался после продолжительной борьбы с наркотической зависимостью. Мэтт был феноменальным музыкантом, автором песен и гитаристом. Мэтт начал играть на ударных всего за 8 месяцев до прихода в Byzantine, быстро подписал контракт с группой и выступал на концертах вместе с некоторыми из своих самых главных вдохновителей в тяжелом металле. Мэтт любил команду WV Mountaineers, Green Bay Packers, обожал животных и встречал новых друзей в дороге. Самой большой любовью Мэтта был его сын Итан и две его старшие сестры Кендалл и Си Джей. Неизменная поддержка Мэттом местной музыкальной сцены и групп, с которыми он выступал на одной сцене, навсегда останется в нашей памяти. Мэтту Вулфу было 46 лет. МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ!»

BYZANTINE Drummer MATT WOLFE Dead At 46



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