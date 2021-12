все новости группы







США

21 дек 2021 : Гитарист God Forbid в SVSPVRP



Гитарист God Forbid в SVSPVRP



Not Right Now, новое видео проекта SVSPVRP, основанного бывшим гитаристом GOD FORBID Dallas'ом Coyle'ом, доступно для просмотра ниже.







