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Armory

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Умер основатель ARMORY



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ARMORY опубликовали следующее сообщение:

«Мы невероятно опечалены, сообщая всем вам о кончине со-основателя Armory, композитора, гитариста и барабанщика Джо Курланда. Джо мужественно боролся с раком поджелудочной железы в течение года и скончался 11 декабря 2021 года. Он жил и дышал Armory и контролировал каждый шаг процесса написания, записи и производства. Семье и друзьям будет очень не хватать Джо, но его дух будет вечно жить в музыке, которую он так страстно создавал. Покойся с миром, воин металла».



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