сегодня



Умер основатель ARMORY



ARMORY опубликовали следующее сообщение:



«Мы невероятно опечалены, сообщая всем вам о кончине со-основателя Armory, композитора, гитариста и барабанщика Джо Курланда. Джо мужественно боролся с раком поджелудочной железы в течение года и скончался 11 декабря 2021 года. Он жил и дышал Armory и контролировал каждый шаг процесса написания, записи и производства. Семье и друзьям будет очень не хватать Джо, но его дух будет вечно жить в музыке, которую он так страстно создавал. Покойся с миром, воин металла». http://www.faithinsteel.com





+0 -0



просмотров: 171

