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Dzö-nga

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Grushenka ушла из DZö-NGA



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Басист и вокалистка DZö-NGA Ray King и Grushenka Ødegård соответственно приняли решение покинуть состав коллектива.

Лидер группы, Cryvas: «Друзья, на этой неделе для Dzö-nga начинается новая глава — мы прощаемся с Grushenka и Ray'ем, нашим вокалистом и басистом. Мы прожили вместе четыре с лишним довольно крутых года, составляя основу Dzö, пройдя путь от совершенно андеграундного проекта до признанной группы, которая вот-вот отправится в наш первый полунациональный тур. Я бесконечно благодарен им за это, и желаю им всего наилучшего на пути к новым свершениям.

Nate Dilgard из Hemlok будет играть на басу на нашем предстоящем концерте в Koto, после чего мы возьмём зимний отпуск, чтобы решить вопрос о наших дальнейших шагах. У нас есть несколько фантастических новых произведений для нашего следующего альбома, и нам не терпится поделиться ими, когда придёт время — увидимся в мае!»

Заявление Ray и Gru: «Мы решили, что пришло время расстаться с Dzö-nga, чтобы сосредоточиться на других начинаниях. Наше время с группой было действительно особенным, и мы желаем всем остальным участникам Dzö удачи и знаем, что они продолжат творить великие дела. Спасибо всем, кто имеет отношение к Dzö-nga, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться с вами нашими будущими проектами».



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

nabastak_


21 дек 2021, 22:12		Пипец имена/названия.
Цыгане чтоль ?

Darkside.ru Member

Blindman


21 дек 2021, 22:16		это просто блэк митолл


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