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Grushenka ушла из DZö-NGA



Басист и вокалистка DZö-NGA Ray King и Grushenka Ødegård соответственно приняли решение покинуть состав коллектива.



Лидер группы, Cryvas: «Друзья, на этой неделе для Dzö-nga начинается новая глава — мы прощаемся с Grushenka и Ray'ем, нашим вокалистом и басистом. Мы прожили вместе четыре с лишним довольно крутых года, составляя основу Dzö, пройдя путь от совершенно андеграундного проекта до признанной группы, которая вот-вот отправится в наш первый полунациональный тур. Я бесконечно благодарен им за это, и желаю им всего наилучшего на пути к новым свершениям.



Nate Dilgard из Hemlok будет играть на басу на нашем предстоящем концерте в Koto, после чего мы возьмём зимний отпуск, чтобы решить вопрос о наших дальнейших шагах. У нас есть несколько фантастических новых произведений для нашего следующего альбома, и нам не терпится поделиться ими, когда придёт время — увидимся в мае!»



Заявление Ray и Gru: «Мы решили, что пришло время расстаться с Dzö-nga, чтобы сосредоточиться на других начинаниях. Наше время с группой было действительно особенным, и мы желаем всем остальным участникам Dzö удачи и знаем, что они продолжат творить великие дела. Спасибо всем, кто имеет отношение к Dzö-nga, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться с вами нашими будущими проектами».





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