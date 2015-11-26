"I'll fly for you/Lora Lie Lo", новое видео PATTY GURDY, доступно для просмотра ниже.
«Меня попросили написать песни для сериала Amazon Prime/ Legendary под названием "CARNIVAL ROW". Фею, для которой я написала песню, зовут Эшлинг Керелл, и она была певицей в стране фей Тирнанок. Эшлинг поет эту колыбельную / песню для сна своему сыну Фило (Орландо Блум)».
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