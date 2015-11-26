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TIMO TOLKKI в новом треке Oscar Rangel's AVANTGARDE



Oscar Rangel's AVANTGARDE опубликовали официальное видео с текстом к композиции "The Mist", в записи которой принимал участие Timo Tolkki. Этот трек взят из нового альбома "Ghost Of Time", выход которого намечен на 21 января на Boonsdale Records.



Состав Oscar Rangel's AVANTGARDE:



Oscar Rangel (все инструменты)

Timo Tolkki (соло-гитара)

David Michael Moote (гостевой вокал)

Ivan Rodgon (гостевой вокал)

Avelina de la O (гостевой вокал)

Phoebe & Eva Karkanis (гостевой вокал)

Kirsti Heitz (гостевой вокал)

Mazetecpatl (флейта)

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