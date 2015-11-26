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Oscar Rangel's Avantgarde

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TIMO TOLKKI в новом треке Oscar Rangel's AVANTGARDE



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Oscar Rangel's AVANTGARDE опубликовали официальное видео с текстом к композиции "The Mist", в записи которой принимал участие Timo Tolkki. Этот трек взят из нового альбома "Ghost Of Time", выход которого намечен на 21 января на Boonsdale Records.

Состав Oscar Rangel's AVANTGARDE:

Oscar Rangel (все инструменты)
Timo Tolkki (соло-гитара)
David Michael Moote (гостевой вокал)
Ivan Rodgon (гостевой вокал)
Avelina de la O (гостевой вокал)
Phoebe & Eva Karkanis (гостевой вокал)
Kirsti Heitz (гостевой вокал)
Mazetecpatl (флейта)

Oscar Rangel's AVANTGARDE Release Lyric Video For



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