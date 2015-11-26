Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 128

*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 51
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 22
[= ||| все новости группы



*

Sartori

*
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от SARTORI



*
zoom
*
* *
SARTORI опубликовали официальное видео с текстом на песню "Devil In Disguise", которая взята из дебютного альбома "Dragon's Fire", выходящего 28 января на Rockshots Records.

Трек-лист:

"Evil Hearts"
"One Distant Heart"
"From Hell To Heaven"
"Little Aria In G Major" (Instrumental)
"Devil In Disguise"
"Through The Eyes Of My Soul"
"Castles Of Lost Souls" (Instrumental)
"Battles In The Distant Lands"
"Dragon's Fire"

SARTORI Shares New Single



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 207

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом