сегодня



Видео с текстом от SARTORI



SARTORI опубликовали официальное видео с текстом на песню "Devil In Disguise", которая взята из дебютного альбома "Dragon's Fire", выходящего 28 января на Rockshots Records.



Трек-лист:



"Evil Hearts"

"One Distant Heart"

"From Hell To Heaven"

"Little Aria In G Major" (Instrumental)

"Devil In Disguise"

"Through The Eyes Of My Soul"

"Castles Of Lost Souls" (Instrumental)

"Battles In The Distant Lands"

"Dragon's Fire"







+0 -0



просмотров: 207