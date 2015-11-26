Видео с текстом от SARTORI

SARTORI опубликовали официальное видео с текстом на песню "Devil In Disguise", которая взята из дебютного альбома "Dragon's Fire", выходящего 28 января на Rockshots Records.
Трек-лист:
"Evil Hearts"
"One Distant Heart"
"From Hell To Heaven"
"Little Aria In G Major" (Instrumental)
"Devil In Disguise"
"Through The Eyes Of My Soul"
"Castles Of Lost Souls" (Instrumental)
"Battles In The Distant Lands"
"Dragon's Fire"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).