сегодня



Новое видео DARK MEDITATION



"Haunt Of Fear", новое видео группы DARK MEDITATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Polluted Temples", выходящего 28 января на Satanik Royalty Records.



Трек-лист:



“Horus Rising (Prelude)”

“Babalon.Money.Magick”

“Haunt Of Fear”

“Strange Caress (Of The Night)”

“Masters Coil”

“Desolation Days”

“The Howling Wild”

“Drink Of The Blade”

“Nocturnal Forever”

“Polluted Temples”







+0 -0



просмотров: 206