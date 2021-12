25 дек 2021



Видео с текстом от FELSKINN



"Darkness In Your Eyes", новое видео с текстом от группы FELSKINN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Enter The Light”, выход которого запланирован на 25 февраля на ROAR! Rock Of Angels Records.







