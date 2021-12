сегодня



Новое видео MAELFøY



"Wear The Crown" (feat. Timo Bonner of Our Mirage & Alleviate), новое видео MAELFøY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Hollow Throne", выход которого состоялся 17 декабря.







