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Hegeroth

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|||| 24 дек 2021

Новая песня HEGEROTH



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“Out Of Habit”, новая песня группы HEGEROTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sacra Doctrina, выход которого запланирован на 24 января.

Трек-лист:

“In Torment 1”
“Out Of Habit”
“With Adoration”
“In Torment 2”
“From Nothingness”
“In Torment 3”
“With Devotion”
“In Torment 1” (PL)

PolandвЂ™s HEGEROTH Releases New Single вЂњOut Of HabitвЂќ



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