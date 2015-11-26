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24 дек 2021
Новая песня HEGEROTH
“Out Of Habit”, новая песня группы HEGEROTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sacra Doctrina, выход которого запланирован на 24 января.
Трек-лист:
“In Torment 1”
“Out Of Habit”
“With Adoration”
“In Torment 2”
“From Nothingness”
“In Torment 3”
“With Devotion”
“In Torment 1” (PL)
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