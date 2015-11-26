24 дек 2021



Новая песня HEGEROTH



“Out Of Habit”, новая песня группы HEGEROTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sacra Doctrina, выход которого запланирован на 24 января.



Трек-лист:



“In Torment 1”

“Out Of Habit”

“With Adoration”

“In Torment 2”

“From Nothingness”

“In Torment 3”

“With Devotion”

“In Torment 1” (PL)

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