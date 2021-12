все новости группы







27 дек 2021 : Новое видео VINCENT CROWLEY



Новое видео VINCENT CROWLEY



"Masquerade Du Macabre", новое видео группы VINCENT CROWLEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Beyond Acheron".



Трек-лист:



"Intro"

"Where No Light Shines"

"My Eternal Vow"

"La Muerte"

"Bring Forth The Dead"

"Masquerade Du Macabre"

"Farewell (At Death's Door)"

"Outro"







