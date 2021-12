сегодня



Новое видео BARBARIAN PROPHECIES



"Alpha", новое видео группы BARBARIAN PROPHECIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Horizon".



Трек-лист:



"Alpha"

"Among Us"

"Phi"

"Supreme Vampire"

"Morte Negra"

"Horizon"

"The Sign"

"Psi"

"Übermensch"

"Omega"







