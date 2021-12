сегодня



ANGELS ON THE BATTLEFIELD записывают специальный сингл



ANGELS ON THE BATTLEFIELD в честь своего сотрудничества с фондом You Rock Foundation записывают новый сингл, чтобы собрать средства для этой организации. В настоящее время группа работает над треком с композитором и продюсером Lars'ом Deutsch'ем.



ANGELS ON THE BATTLEFIELD — это эпическая инструментальная металл-группа, которая поощряет самоанализ с намерением обрести внутреннюю уверенность, чтобы напомнить людям, что, несмотря ни на что, они способны победить на своих буквальных и метафорических полях сражений. Благодаря силе музыки и сообществу живых выступлений ANGELS ON THE BATTLEFIELD побуждает аудиторию делиться своим опытом и чувствами без страха быть подвергнутыми остракизму.



Группа была создана бывшим талисманом группы NEKROGOBLIKON JD McGibney, который играет на гитаре в проекте, который является творческой отдушиной для борьбы с собственной тревогой. Недавно к проекту присоединились бывший басист группы BUTCHER BABIES Jason Klein, нынешний барабанщик VOODOO KUNGFU William Lierman и композитор фильмов/телепередач и клавишник NO:CARRIER Chris Wirsig. Подружившись с каждым из них на протяжении своей карьеры в музыкальной индустрии, JD пригласил этих очень талантливых и в равной степени сострадательных людей присоединиться к ANGELS ON THE BATTLEFIELD в попытке активно помочь миру с помощью средства, которое так много значит для всех четырёх музыкантов.



В настоящее время ANGELS ON THE BATTLEFIELD сотрудничают с фондом You Rock Foundation, помогая организации продолжать вызволять страдающих из небытия и демонстрировать им возможности двигаться вперёд по жизни. ANGELS ON THE BATTLEFIELD твёрдо убеждены, что, несмотря ни на что, у всех нас есть силы, чтобы победить на наших полях сражений.







