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Angels on the Battlefield

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ANGELS ON THE BATTLEFIELD записывают специальный сингл



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ANGELS ON THE BATTLEFIELD в честь своего сотрудничества с фондом You Rock Foundation записывают новый сингл, чтобы собрать средства для этой организации. В настоящее время группа работает над треком с композитором и продюсером Lars'ом Deutsch'ем.

ANGELS ON THE BATTLEFIELD — это эпическая инструментальная металл-группа, которая поощряет самоанализ с намерением обрести внутреннюю уверенность, чтобы напомнить людям, что, несмотря ни на что, они способны победить на своих буквальных и метафорических полях сражений. Благодаря силе музыки и сообществу живых выступлений ANGELS ON THE BATTLEFIELD побуждает аудиторию делиться своим опытом и чувствами без страха быть подвергнутыми остракизму.

Группа была создана бывшим талисманом группы NEKROGOBLIKON JD McGibney, который играет на гитаре в проекте, который является творческой отдушиной для борьбы с собственной тревогой. Недавно к проекту присоединились бывший басист группы BUTCHER BABIES Jason Klein, нынешний барабанщик VOODOO KUNGFU William Lierman и композитор фильмов/телепередач и клавишник NO:CARRIER Chris Wirsig. Подружившись с каждым из них на протяжении своей карьеры в музыкальной индустрии, JD пригласил этих очень талантливых и в равной степени сострадательных людей присоединиться к ANGELS ON THE BATTLEFIELD в попытке активно помочь миру с помощью средства, которое так много значит для всех четырёх музыкантов.

В настоящее время ANGELS ON THE BATTLEFIELD сотрудничают с фондом You Rock Foundation, помогая организации продолжать вызволять страдающих из небытия и демонстрировать им возможности двигаться вперёд по жизни. ANGELS ON THE BATTLEFIELD твёрдо убеждены, что, несмотря ни на что, у всех нас есть силы, чтобы победить на наших полях сражений.

ANGELS ON THE BATTLEFIELD - Epic Instrumental Metal Band Fights Stigma Against Mental Illness



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