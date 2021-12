все новости группы







27 дек 2021 : Басист PESTILENCE в CHOREOMANIC



"Time To Let It Out", новое видео проекта CHOREOMANIC, основанного Joost van der Graaf (Pestilence, Dew-Scented, I Chaos) весной 2020 года, доступно для просмотра ниже. Это трек будет включён в дебютную работу, выходящую 18 января.



Трек-лист:



"This Is Not A Drill"

"Spun Sugar"

"What You Get"

"Red Flags"

"Choreomanic"

"Walk With Urgency"

"Off With The Figurehead"

"Time To Let It Out"

"Calling God"

"Take The Money Give It To Me Now"

"Story About The Moon"

"Away From The Sun"



В записи материала принимали участие: барабанщик Koen Herfst (VandenBerg, I Chaos, Dew-Scented), клавишник Thijs Ronteltap (Disuse, Epistulum), саксофонист Tommie Freke (Gallow Street), тромбонист Jeroen Verberne (Sjef’s Special), а также трубач и горнист Gidon Nunes Vaz. За сведение и мастеринг отвечали Nutsville Noiselab.



«Я только что присоединился к Pestilence и был занят работой над материалом, готовясь к прекрасному туру по США с Possessed. Затем разразилась пандемия. Тур отменили, всё отложили. У меня внезапно появилось много свободного времени, и все остальные дела тоже были отменены (музыкальная школа закрыта, местных концертов больше нет), поэтому я решил записать панк-альбом, чтобы избавиться от разочарования и гнева, которые накопились внутри. Однако то, что я начал создавать, имело мало общего с панком... Это было довольно спонтанно с самого начала, и всё, что я знал, это то, что я хотел создать тяжёлую музыку без каких-либо гитар».







