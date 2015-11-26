Музыканты MONSTER MAGNET, ACID, THE DICTATORS в SPACE PANTHER
Группа SPACE PANTHER, в состав которой входят Bobby Kennedy (AciD/David Johansen), Bob Pantella (Monster Magnet/Raging Slab/Atomic Bitchwax) и Keith Roth (The Dictators. Frankenstein 3000, Sirius XM), выпустят дебютную работу, получившую название "Glamdemic!", в начале следующего года.
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