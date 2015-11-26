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Space Panther

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|||| 27 дек 2021

Музыканты MONSTER MAGNET, ACID, THE DICTATORS в SPACE PANTHER



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Группа SPACE PANTHER, в состав которой входят Bobby Kennedy (AciD/David Johansen), Bob Pantella (Monster Magnet/Raging Slab/Atomic Bitchwax) и Keith Roth (The Dictators. Frankenstein 3000, Sirius XM), выпустят дебютную работу, получившую название "Glamdemic!", в начале следующего года.

SPACE PANTHER Featuring Members Of MONSTER MAGNET, ACID, THE DICTATORS To Release Debut Album In Early '22



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