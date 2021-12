сегодня



KEE MARCELLO : «POISON просто иммудоны»



Бывший гитарист EUROPE Kee Marcello в рамках недавней беседы рассказал о том, как EASY ACTION судились с POISON из-за плагиата. POISON «позаимствовали» припев "We Go Rocking" для своего хита "I Want Action".



«Я связался с продюсером альбома POISON ["Look What The Cat Dragged In"] Ric'ом Browde, и он рассказал мне, что принёс в студию альбом EASY ACTION и альбом HANOI ROCKS, когда работал над альбомом POISON, поставил "We Go Rocking" и предложил группе сделать на него кавер. А они сказали: "Это грёбаная шведская глэм-группа. Кто об этом узнает? И они просто содрали её у нас. И это говорит лично Ric Browde. Так что, б$$$ь, очевидно, что так и было.



Если бы это я совершил такую ошибку, я бы сказал: "Мне очень жаль. Я облажался. Чувак, я присвоил твою песню. Мне так жаль. Я собираюсь загладить свою вину". Но по сей день, хотите верьте, хотите нет, они совершенно искренне отрицают это. Когда POISON играли на Sweden Rock Festival, у них была пресс-конференция, и кто-то спросил — многие люди спросили: "А как же Kee Marcello? Что насчёт EASY ACTION? Что насчёт "We Go Rocking"?" И они ответили: "Мы никогда не слышали ни о ком из них". И на этом всё закончилось. Потом люди пытались продолжить, но они просто прямо отрицали это. И это так нелепо. Хотя бы иногда соглашайтесь с тем, что вы не правы.



Так что я не знаю. Я не хочу видеть этих иммудонов».



Что касается того, как EASY ACTION в итоге добились финансового урегулирования по этому делу, Kee ответил:



«Издателем ["We Go Rocking"] является Warner Chappell Music. Я указан как стопроцентный [автор] музыки, а за тексты песен в "We Go Rocking" отвечают трое — певец, басист и я.



Дело в том, что я был так занят, когда это случилось, что не подавал в суд на [POISON]; это Warner Chappell Music подала на них в суд и угрожала им судом. Это была очень глупая сделка. Я удивляюсь, почему они этого не сделали. Вместо этого они пошли на внесудебное урегулирование. Но, как вы знаете, когда вы заключаете мировое соглашение, они не обязаны публично признавать, что они сделали что-то не так. Если бы мы обратились в суд, я был бы соавтором их песни, что, я думаю, было бы справедливо. Именно так вы признаёте, что делали что-то не так. Потому что если бы я был указан как соавтор песни "I Want Action", то каждый раз, когда они выпускают лучший альбом POISON и эта песня попадает туда, часть денег доставалась бы мне. Сейчас этого нет. Мы только что получили денежную компенсацию по решению суда. Если бы я был более вовлечён во всё это... Если я о чём-то и жалею, так это о том, что не потащил их жалкие задницы в суд».

























