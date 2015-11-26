|
|
|
все новости группы
|
29 дек 2021
Вокалист DIR EN GREY в PETIT BRABANCON
"刻", новое видео группы PETIT BRABANCON, в состав которой входят вокалист DIR EN GREY Kyo, барабанщик L'Arc-en-Ciel yukihiro, гитарист MUCC Miya, гитарист Tokyo Shoegazer antz и басист THE NOVEMBERS Hirofumi Takamatsu, доступно для просмотра ниже. |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).