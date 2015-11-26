29 дек 2021



Вокалист DIR EN GREY в PETIT BRABANCON



"刻", новое видео группы PETIT BRABANCON, в состав которой входят вокалист DIR EN GREY Kyo, барабанщик L'Arc-en-Ciel yukihiro, гитарист MUCC Miya, гитарист Tokyo Shoegazer antz и басист THE NOVEMBERS Hirofumi Takamatsu, доступно для просмотра ниже.

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