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Petit Brabancon

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|||| 29 дек 2021

Вокалист DIR EN GREY в PETIT BRABANCON



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"刻", новое видео группы PETIT BRABANCON, в состав которой входят вокалист DIR EN GREY Kyo, барабанщик L'Arc-en-Ciel yukihiro, гитарист MUCC Miya, гитарист Tokyo Shoegazer antz и басист THE NOVEMBERS Hirofumi Takamatsu, доступно для просмотра ниже.




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