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Mossgiver

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Новая песня MOSSGIVER



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"Speaking For The Light", новая песня MOSSGIVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Song Among Branches", выход которого намечен на четвертое февраля.

Трек-лист:

1. The Song Among Branches
2. Speaking For The Light
3. Solemnly
4. Kjer Žalost Bledi




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