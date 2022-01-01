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Новая песня MOSSGIVER



"Speaking For The Light", новая песня MOSSGIVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Song Among Branches", выход которого намечен на четвертое февраля.



Трек-лист:



1. The Song Among Branches

2. Speaking For The Light

3. Solemnly

4. Kjer Žalost Bledi

<a href="https://sijmusicart.bandcamp.com/album/the-song-among-branches">The Song Among Branches by Mossgiver</a></div>





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