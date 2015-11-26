28 дек 2021



Новые песни KALMANKANTAJA



"Ruhtinas Ruumiinpalvoja", "Kun Täältä Lähden" и "Veri Josta Routa Kasvaa", новые песни KALMANKANTAJA, доступны для прослушивания ниже. Эти треки взяты из нового альбома Metsäuhri, выход которого намечен на 13 января на Wolfspell Records, а кассетный релиз с двумя бонус-треками будет доступен на Korpituli Productions. http://kalmankantaja.bandcamp.com

<a href="https://korpituli.bandcamp.com/album/mets-uhri">Metsäuhri by Kalmankantaja</a></div>





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