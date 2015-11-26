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Kalmankantaja

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|||| 28 дек 2021

Новые песни KALMANKANTAJA



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"Ruhtinas Ruumiinpalvoja", "Kun Täältä Lähden" и "Veri Josta Routa Kasvaa", новые песни KALMANKANTAJA, доступны для прослушивания ниже. Эти треки взяты из нового альбома Metsäuhri, выход которого намечен на 13 января на Wolfspell Records, а кассетный релиз с двумя бонус-треками будет доступен на Korpituli Productions.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr


29 дек 2021, 00:15		Амбиент, да. .. не хуй в стакане. Как-то это чё-то.. ниачём. Для продвинутых, видать. ёп, эстетов, ити их. Ну мы-то попроще. Пойдём чё получше послухаем.


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