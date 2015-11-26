|
|
|
все новости группы
|
28 дек 2021
Новые песни KALMANKANTAJA
"Ruhtinas Ruumiinpalvoja", "Kun Täältä Lähden" и "Veri Josta Routa Kasvaa", новые песни KALMANKANTAJA, доступны для прослушивания ниже. Эти треки взяты из нового альбома Metsäuhri, выход которого намечен на 13 января на Wolfspell Records, а кассетный релиз с двумя бонус-треками будет доступен на Korpituli Productions. |
|
grgr
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).