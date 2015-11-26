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Новая песня NON EST DEUS



"Save Us", новая композиция NON EST DEUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включён в новый студийный альбом "Impious", релиз которого намечен на четвёртое марта. Запись и сведение проходили в Noisebringer Studio, за оформление отвечал Mariusz Lewandowski.

<a href="https://noisebringer-records.bandcamp.com/album/impious-2">Impious by Non Est Deus</a></div>





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