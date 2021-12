сегодня



Новая песня NON EST DEUS



"Save Us", новая композиция NON EST DEUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включён в новый студийный альбом "Impious", релиз которого намечен на четвёртое марта. Запись и сведение проходили в Noisebringer Studio, за оформление отвечал Mariusz Lewandowski.

Impious by Non Est Deus





