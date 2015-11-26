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Новая песня NON EST DEUS
"Save Us", новая композиция NON EST DEUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включён в новый студийный альбом "Impious", релиз которого намечен на четвёртое марта. Запись и сведение проходили в Noisebringer Studio, за оформление отвечал Mariusz Lewandowski. |
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