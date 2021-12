сегодня



Новый альбом DREARINESS выйдет весной



DREARINESS заключили контракт с My Kingdom Music, на котором 15 апреля на CD и в цифровом варианте состоится выход нового альбома "Before We Vanish". Виниловая версия будет снабжена бонусом — EP "Closer", выход намечен на июль.

Closer by Dreariness





