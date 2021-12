сегодня



Новый альбом ODDLAND выйдет весной



ODDLAND выпустят новую работу, получившую название "Vermilion", одиннадцатого марта. За сведение и мастеринг отвечали Carson Slovak и Grant Mcfarland, за оформление Ville Viitanen.



Трек-лист:



01. Vermillion Pt.1: Arrival

02. Vermillion Pt.2: Below

03. Vermillion Pt.3: The Walls Of The Mind

04. Vermillion Pt.4: Feed The Void

05. Vermillion Pt.5: Emancipator

06. Pathway

07. Resonance

08. Unity







