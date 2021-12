сегодня



Новый ЕР AEGRUS доступен для прослушивания



AEGRUS 28 января на Osmose Productions выпустят новый ЕР "The Carnal Temples", в который войдут три ранее не издававшихся трека и один перезаписанный с ЕР "Luciferian Engravings".



Трек-лист:



01. The Carnal Temples

02. In Death Rapture

03. Moonlit Coffinspirit

04. Flesh And Blood



Материал доступен для прослушивания ниже.







