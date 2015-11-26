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Новая песня VALIDOR
"The Ten Thousand", новая песня VALIDOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Full Triumphed", выход которого намечен на второе февраля:
1. Dawn Of New Age
2. Son Of Fire
3. Man Of Steel
4. Strong Winds
5. Blood Metal Legions
6. Silverhawks
7.Gladiator
8. The Ten Thousand
9. Conquest Of Steel
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