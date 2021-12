сегодня



Новая песня VALIDOR



"The Ten Thousand", новая песня VALIDOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Full Triumphed", выход которого намечен на второе февраля:



1. Dawn Of New Age

2. Son Of Fire

3. Man Of Steel

4. Strong Winds

5. Blood Metal Legions

6. Silverhawks

7.Gladiator

8. The Ten Thousand

9. Conquest Of Steel https://validor.bandcamp.com/

Full Triumphed by Validor





